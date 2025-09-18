En Yo Soy, Los Ilegales subieron al escenario con toda la energía para conquistar al público y al jurado. Luego de su presentación, los comentarios de los jurados fueron variados.

Por su parte, Carlos Alcántara no demoró en comentar que mejoró el nivel vocal de los tres, pero que aún les faltaba el cantar y bailar a la vez, asegurando que aún existía una tensión palpable durante el acto.

Por su parte, Jely Reátegui notó la mejoría en su presentación y en la conexión que los tres integrantes mantenían, sin embargo, aún habían cosas qué mejorar, aunque eso no le impidió felicitarlos por trabajar en los detalles anteriormente comentados. Ricardo Morán estuvo de acuerdo con los otros dos jurados en que aún les faltaba algo para lograr su imitación al completo, comentando que le faltaba escuchar “más Caribe”.

Por último, Jely volvió a comentar con una crítica dura pero sincera: necesitan innovar sus actos, matices y presentaciones para poder destacar entre todas las propuestas.

Después de su regreso al escenario, la gran pregunta queda en el aire: ¿lograrán Los Ilegales mantenerse en la competencia y seguir dando lo mejor de sí? No te pierdas lo que suceda en Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!