En Yo Soy, los imitadores de Los Ilegales pusieron a bailar a todos con su presentación del clásico “Como un trueno”. El público no dejó de aplaudir mientras el grupo desplegaba su energía en el escenario.

Tras la interpretación, Carlos Alcántara destacó: “Yo no sé si es la Noche de Eliminación o la canción, pero volvieron Los Ilegales”. A su turno, Jely Reátegui opinó: “Han jugado con otra composición, se ha visto más controlada la presentación, pero se me ha desarmado, las armonías sonaron raras”.

Finalmente, Ricardo Morán fue crítico: “Esta presentación no me ha gustado, bien por el vocalista pero los demás no me han gustado”.

¿Lograrán superar esta noche complicada y seguir en competencia? No te pierdas la próxima gala de Yo Soy Conciertos 2025.

