En “Yo Soy”, una nueva gala dejó emociones divididas luego de que varios imitadores aseguraran su pase a la siguiente etapa, mientras que otros quedaron en sentencia al cierre de la noche. Michael Jackson, Karol G, Oscar D’León, Jorge Gonzáles y Pelo Madueño avanzaron con seguridad gracias a sus sólidas presentaciones, dejando en claro el nivel que alcanzaron en esta etapa del concurso.

Por otro lado, los imitadores de Dúo Hnos. Gaitán Castro, Vicente Fernández y Los Auténticos Decadentes fueron enviados a sentencia, tras recibir observaciones y recomendaciones del jurado, quienes señalaron puntos específicos por trabajar para mantenerse en competencia. La tensión creció en el set, pues cada uno deberá esforzarse al máximo para asegurar su permanencia.

¿Quiénes lograrán continuar en esta temporada? ¿Qué presentaciones cambiarán el rumbo de la competencia? No te pierdas “Yo Soy” y descubre todo lo que viene en los próximos conciertos.

