En Yo Soy, la salsa también se hace presente en esta segunda ronda de conciertos. El imitador de Rubén Blades, considerado uno de los favoritos del público, regresó al escenario con la misión de demostrar que puede posicionarse como el mejor de la temporada 2025.

Esta vez, el artista se la jugó con el clásico “Amor y Control”, una interpretación que buscó transmitir emoción y fidelidad al estilo del panameño. Tras su presentación, el jurado no dudó en pronunciarse.

Jely Reátegui comentó: “Ten mucho cuidado con el acento, la imitación empieza desde que dices ‘Yo Soy Rubén Blades’, cuida los detalles”. Otro de los comentarios fue: “Esta canción es muy difícil porque tiene muchas variaciones, para mí lo hiciste muy bien”.

Sin embargo, no todos estuvieron satisfechos. Ricardo Morán fue más crítico al señalar: “Esta presentación me pareció muy mala, al final te desconectaste de todo”, y agregó: “La canción es triste y eso lo has confundido, te faltó afinación, brillo, creo que no debiste elegir esta canción”.

¿Podrá reponerse y convencer en las siguientes galas? No te pierdas todo lo que pasa en Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!