En Yo Soy, la imitadora de Emilia hizo su ingreso entre pasos de baile y un look que la caracterizaba a la perfección, provocando los gritos y aplausos de todos los presentes. Su puesta en escena estuvo cargada de energía y logró transmitir el estilo de la artista original.

Los jurados dieron sus comentarios tras la presentación. Carlos Alcántara fue directo en sus elogios y dijo estar “muy contento con todo” lo que había visto. Jely Reátegui también la felicitó, aunque le recomendó realizar ejercicios que le permitan “quebrar más la cadera” y aportar aún más autenticidad a su imitación.

Por su parte, Ricardo Morán coincidió con Cachín en que hubo un gran crecimiento, pero señaló que aún veía “un poco de la animadora de fiestas” en ella, recomendándole sumar la sensualidad característica de Emilia. Aun así, reconoció su esfuerzo y quedó satisfecho con el avance mostrado.

¿Logrará la imitadora seguir puliendo su estilo y conquistar por completo al jurado? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

