En la tercera ronda de Yo Soy, Joy salió al escenario para interpretar uno de los temas más conocidos de su repertorio: “Espacio Sideral”. Con un look fiel al de la cantante mexicana, la participante se mostró segura y dispuesta a conquistar al público.

Tras su presentación, Carlos Alcántara comentó: “Voy a ser puntual, buena imitación, buenos matices, muy parecida, al final un poco cansada pero genial”. Por su parte, Jely Reátegui señaló: “Se te ve más cómoda y disfrutando, estás integrando nuevos movimientos y has salido bien de eso. La imitación estuvo intermitente”. Finalmente, Ricardo Morán expresó: “Esta canción es más percutiva y hay que atacarla desde otro lado, mejora la afinación y deshazte de los nervios para mañana”.

¿Logrará Joy mejorar estos detalles y mantenerse en competencia? No te pierdas todo en Yo Soy Conciertos 2025.

