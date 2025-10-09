La noche del martes en Yo Soy, una de las voces más queridas de la competencia tuvo que decir adiós. Ela Díaz, imitadora de Joy, fue eliminada y se despidió con un emotivo mensaje lleno de cariño, humor y gratitud hacia sus compañeros y el público.

“Me llevo a las personas en mi corazoncito, realmente el equipo que se ha hecho aquí es bastante hermoso y realmente es tan maravilloso como se ve en televisión, hasta más”, expresó emocionada tras conocer su salida. La cantante, siempre sonriente, también reveló la buena relación que mantiene con su compañero Luigui Cruz, imitador de José José.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Latina.pe (@latina.pe)

“Luigi es mi hermanito, sigue siendo mi hermanito durante toda esta etapa. De hecho, es una broma que teníamos… cada vez que llegaba al canal le decía: ‘Hola Luigui, ¿cómo estás? y él me respondía ‘Hoy yo te voto’. Pero justo le estaba diciendo: ‘Vas a cumplir tu promesa, amigo, tranquilo’”, contó entre risas, mientras recordaba el momento previo a la eliminación.

A pesar de la tristeza, Ela se mostró feliz por los imitadores que continúan en carrera. “Estoy más que feliz con la gente que se ha quedado. Todos los chicos que se han quedado realmente se merecen esos cinco puestos que hay. Van a venir más canciones si les gusta el pop. Muchísimas gracias, escuchen mi música porque les va a gustar bastante”, concluyó la imitadora con optimismo.

¿Quién será el próximo eliminado de esta recta final? No te pierdas las próximas galas de Yo Soy y vive cada emoción de esta temporada que ya entra a su etapa decisiva.

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

