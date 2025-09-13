En Yo Soy, Ella Díaz, imitadora de Joy, debutó en los conciertos interpretando “La de la mala suerte”, uno de los temas más emblemáticos del dúo mexicano. Su presentación conmovió al público y generó comentarios encontrados del jurado.

Al finalizar su show, el conductor Franco Cabrera la felicitó por el desempeño. Por su parte, Carlos Alcántara comentó: “Parecía que tocabas muy bien la guitarra, lograste convencernos y has estado muy afinada”.

La jurado Jely Reátegui destacó: “He visto nuevos detalles del personaje de manera muy natural, me ha gustado tu calidad interpretativa”. Finalmente, Ricardo Morán señaló: “Hay una notable evolución, pero falta camino por recorrer”, y discrepó con Alcántara al agregar: “Tienes que aprender a tocar la guitarra aunque sea un poco”.

¿Será Ella Díaz capaz de consolidarse como una de las favoritas de esta nueva etapa de conciertos? Descúbrelo en los próximos programas de Yo Soy.

