En la más reciente gala de Yo Soy, los imitadores dejaron todo en el escenario, pero no todos lograron convencer al jurado. Tras varias presentaciones llenas de emoción y tensión, se conoció la lista de salvados y sentenciados.

Lamentablemente, los imitadores de Daddy Yankee, Emanuel Noir y Camilo Sesto pasaron directamente a la Noche de Eliminación, donde deberán enfrentarse con los ya sentenciados: Paul McCartney, Iván Cruz, Pedro Infante y Rubén Blades.

Mientras tanto, al finalizar la gala de hoy, se conoció que Joy, Gilda, Jim Morrison y 2 Unlimited avanzaron a la siguiente ronda.

¿Quién logrará salvarse en la siguiente gala y quién se despedirá del escenario de Yo Soy Conciertos 2025? No te pierdas lo que viene en el programa.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!