En una noche llena de emociones en Yo Soy, la participante Joy se convirtió en la eliminada de la gala, ocupando el sexto lugar de la competencia. A pesar de su interpretación de “Llegaste tú”, la cantante no logró conseguir los votos necesarios del público y se despidió definitivamente del programa.

La artista compartió un emotivo mensaje de agradecimiento al conocer el resultado: “Quiero agradecerles a todos los que me han permitido entrar a sus hogares, a sus corazones, a poder cantarles y poder dejarme ser como esta vocera de todas las cosas que han sentido y que no han sabido expresar… Solo gracias, aquí no se acaba el sueño, así que ahí me pueden encontrar, siempre como Ela Díaz. Y seguiremos transmitiendo todas las emociones siempre. Gracias a todos por la oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias”, dijo con la voz entrecortada.

Por otro lado, Luigui Cruz, imitador de José José, fue el segundo menos votado de la noche, pero logró permanecer en competencia tras interpretar “Gavilán o Paloma”. La tensión aumenta, ya que mañana otro participante deberá abandonar el programa.

¿Quién será el próximo eliminado?

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!