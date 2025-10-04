Yo Soy Conciertos 2025: Joy emociona con “Me Soltaste”, ¡No te PIERDAS de su presentación!
La participante sorprendió con una interpretación llena de sensibilidad y seguridad en el escenario.
En “Yo Soy”, Joy se presentó con la canción “Me Soltaste”, conmoviendo al público con su dulce y melodiosa imitación, que fue acompañada por el público levantando los brazos en un momento lleno de emoción.
Jely Reátegui destacó que “se ha apropiado de la canción y del personaje, se la ha visto muy cómoda en la presentación”. Por su parte, Cachín Alcántara aplaudió su valentía al iniciar la canción a capela, resaltando lo mucho que lo conmovió. Finalmente, Ricardo Morán no pudo contener la emoción y comentó: “me ha sacado lágrimas, tu imitación e interpretación fueron muy bonitas”.
¿Será este el inicio de un ascenso imparable para Joy dentro de la competencia? ¿Logrará mantenerse firme en cada presentación? No te pierdas lo que viene en “Yo Soy”.
