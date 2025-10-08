La semana final de Yo Soy continuó con un momento especial a cargo de la imitadora de Joy Huerta, vocalista del dúo mexicano Jesse & Joy, quien interpretó el tema “Llegaste tú”, una de las canciones más representativas de su repertorio pop romántico. Con su característico timbre y una presencia escénica más segura, la concursante logró transmitir emoción y cautivar a los asistentes en esta gala decisiva.

Los comentarios del jurado destacaron su evolución. Carlos Alcántara le dijo emocionado: “Creo que esta es la versión que más te acomoda de tu Joy. Creo que es completa y aprendiste a tocar la guitarra, te juro que pareciera que estuvieras tocando en vivo. Quería felicitarte por eso. Eres una gran alumna”.

Por su parte, Jely Reátegui señaló: “Eres una alumna muy aplicada que siempre muestra evolución. He sentido una mejor evolución en la oscuridad del timbre, pero eso ha hecho que pierdas un poco de brillo en otras partes. Te noté un poquito nerviosa al inicio, pero luego te soltaste y te entregaste a la interpretación. Felicitaciones, me encantó”.

Finalmente, Ricardo Morán resaltó: “Empezaste con un poco de inseguridad, pero fuiste agarrando seguridad mientras la canción avanzaba. Hay que tener cuidado con las notas largas, todos los ‘tú’ de la canción estaban al principio un poco desafinados, pero conforme pasó el primer coro, empezaron a estar más limpios y ordenados. A mí no me convences tanto con la guitarra, pero sí coincido con Jely en que has mejorado muchísimo. Felicitaciones”.

La imitadora continúa mostrando avances técnicos y escénicos, consolidándose como una de las artistas que más ha evolucionado en esta temporada. ¿Podrá mantenerse firme en esta recta final? No te pierdas las próximas galas EN VIVO de Yo Soy.

