Yo Soy presentó en la quinta ronda a Joy, interpretada por Ella Díaz, con “Ecos de amor”. El “Reto del Espejo” puso a prueba la precisión vocal, pero la puesta en escena logró emocionar al público.

El primero en hablar fue Jely Reátegui, quien destacó: “Date la chance de llorar y botar lo que sientes, tienes un muy buen trabajo y un crecimiento que en esta presentación me ha gustado mucho”. Carlos Alcántara dijo: “Bienvenida al camino de la fama, dedícate a ser artista porque estás en una etapa en la que están los mejores”.

Ricardo Morán concluyó: “Ganaste mucho en este escenario, ha sido una muy buena presentación, faltó un poco de seguridad, pero lo demás ha estado muy bien”.

¿Podrá Joy seguir avanzando y conquistar una gala más en esta temporada? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025.

