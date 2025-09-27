En el escenario de “Yo Soy”, Joy apareció con gran seguridad para interpretar “Duele”, conmoviendo a los espectadores al estar acompañada de su pareja, que la respaldó con la guitarra. Su actuación, cargada de emoción y naturalidad, no pasó desapercibida para el jurado.

Jely fue la primera en comentar y destacó la complicidad de la pareja: “Espero verlos juntos en el escenario de nuevo, reflejan mucho apoyo. Te vi muy confiada y relajada, lo que te ayuda a interpretar mejor a Joy. Eso sí, nunca olvides profundizar en el timbre y seguir innovando como hoy”. Cachín también se mostró conmovido, resaltando su confianza y comodidad en escena, mientras que Ricardo Morán cerró con una de las frases más potentes de la noche: “Hoy no solo imitaste a Joy, hoy la encarnaste directamente”.

¿Seguirá Joy sorprendiendo con este nivel de presentaciones? No te pierdas lo que viene en “Yo Soy” y acompaña de cerca su evolución en la competencia.

