En Yo Soy, los conciertos continúan sorprendiendo y ahora fue el turno de Joy, quien llegó a la segunda ronda para demostrar que su talento no deja dudas y que puede consolidarse como una de las grandes voces de esta temporada. La participante eligió interpretar “Corre”, una de las canciones más icónicas de la artista original, con la que buscó asegurar su pase directo a la siguiente etapa.

Tras su presentación, los comentarios del jurado fueron positivos y destacaron su evolución. Carlos Alcántara le dijo: “Qué buena presentación, es una gran muestra de saber lo que estás cantando, hiciste tuya la canción”.

Por su parte, Jely Reátegui señaló: “Me emociona tu evolución, me ha gustado y que uses más rock en la presentación”. Finalmente, Ricardo Morán afirmó: “Qué diferencia, se nota que eres muy chancona, necesitamos ese nivel de esfuerzo, muy bien”.

La pregunta ahora es: ¿podrá Joy seguir enamorando al público y al jurado en las próximas galas? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!