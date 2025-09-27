Yo Soy Conciertos 2025: José José emociona con “Desesperado” y tras dedicársela a su abuela, recibe GRANDES elogios, ¿se la pondrá DIFÍCIL a algunos concursantes?
El imitador conmovió al público con una interpretación llena de amor y sentimiento.
En “Yo Soy”, José José subió al escenario para interpretar “Desesperado”, dedicando esta emotiva presentación a su abuelita, quien lo apoyó desde pequeño y siempre ha estado a su lado. Su voz y entrega lograron transportar al público, desatando una gran ovación y sonrisas tanto en los asistentes como en el jurado.
Cachín aseguró que con una presentación tan limpia y buena parecía estar en rondas finales, destacando el sentimiento transmitido. Jely Reátegui le recomendó tener mayor control en sus manos y mirada, aunque resaltó su gran caracterización. Por su parte, Ricardo Morán coincidió en que fue una muy buena presentación, señalando las mejoras en su presencia escénica, pero le sugirió ampliar sus recursos gestuales y físicos para no repetir movimientos, además de afirmar que con este nivel posiblemente mandó a alguien directamente a sentencia.
¿Seguirá José José demostrando esta fuerza interpretativa en sus próximas presentaciones? No te pierdas todo lo que sucederá en “Yo Soy”.
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!