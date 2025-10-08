En una de las galas decisivas de Yo Soy, José José volvió al escenario para interpretar el clásico “Gavilán o Paloma”. El participante, que representa a uno de los íconos más grandes de la balada romántica latinoamericana, ofreció una presentación cargada de sentimiento y control vocal, conectando con el público desde los primeros acordes.

“Tuviste un gran manejo de tu mirada, la gente se ha conmovido contigo y me ha parecido muy bueno”, señaló Jely Reátegui, destacando la conexión emocional que logró generar.

Por su parte, Carlos Alcántara resaltó su talento: “Tú eres un artista, estás en el escenario desde niño y te das cuenta cuándo eres José José y cuándo no. Disfruta porque yo te deseo lo mejor”.

Finalmente, Ricardo Morán hizo un análisis crítico de su desempeño en esta etapa: “Esta presentación ha estado mejor que las anteriores, pero no para una semana final de esta competencia. Ser adulto significa hacerse cargo de tus decisiones, todos tus compañeros han mejorado y tú te quedaste como hace tres semanas”.

