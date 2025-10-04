En “Yo Soy”, José José se presentó con la inolvidable y melancólica canción “Vamos a darnos un tiempo”, logrando que el público lo acompañara con miradas conmovidas, sonrisas cargadas de emoción y cálidos aplausos que llenaron el escenario.

Los comentarios de los jurados fueron inmediatos. Jely Reátegui señaló que “cada vez hay más brillo en su imitación y actuación, está encontrando la humanidad del personaje cada vez más”. Cachín Alcántara aseguró que con esta presentación el participante dio un gran paso: “ahora has crecido, has madurado y casi ya has alcanzado la edad que pedíamos en tu imitación, con esta presentación acabas de tumbar a alguien”, refiriéndose a la eliminación de la noche.

Finalmente, Ricardo Morán le recomendó mejorar la dicción, cuidar la afinación en la primera estrofa y darle más brillo a los agudos, para luego recordarle de trabajar todos esos aspectos.

¿Seguirá José José avanzando a paso firme en la competencia con su voz y entrega? ¿Podrá mantener el nivel en las siguientes presentaciones? No te pierdas todo lo que sucederá en “Yo Soy”.

