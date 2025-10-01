En la quinta ronda de Yo Soy, José José, interpretado por Luigui Cruz, enfrentó el “Reto del Espejo” con “Gavilán o Paloma”. La fuerza interpretativa del tema puso a cantar al público en el set.

Luego de una presentación emotiva en la que cautivó a todo el público e hizo que todos levanten las manos, el jurado dio su veredicto.

Carlos Alcántara elogió: “Siento que vas a salir de aquí mucho más fortalecido, uno tiene que tener y obtener experiencias en todo lugar, felicitaciones por la presentación”.

Jely Reátegui opinó: “A tu corta edad y con la experiencia que tienes, hay que detallar la condición actoral para poder llegar a José José, debes establecer los puentes de conexión emocional con el artista, me pareces un talentazo”. Finalmente, Ricardo Morán advirtió: “Siento que no te favoreció este reto, hay que trabajar a este José José que elegiste para la presentación, te faltó incorporar más colores a tu cartuchera”.

