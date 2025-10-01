En la quinta ronda de Yo Soy, tras la dura gala anterior donde fueron eliminados tres participantes, llegó el turno de Jim Morrison, interpretado por Nadú Arrarte, con “Wild Child”. El “Reto del Espejo” puso a prueba su potencia vocal y su capacidad de encarnar al legendario líder de The Doors.

Antes de su presentación, el imitador señaló: “Es lo justo para los competidores que hemos llegado a esta ronda”, mostrando confianza en este nuevo desafío.

El primero en opinar fue Carlos Alcántara, quien dijo: “Tienes un oído increíble, pescaste el tono y la misma forma de moverse y parecen iguales, incluso la risa”, comentó sorprendido. Jely Reátegui añadió: “Felicitaciones, lo estás haciendo muy bien, se nota lo que estás pensando y lo estás haciendo muy bien”.

Finalmente, Ricardo Morán cerró con gran reconocimiento: “La cámara te tenía a ti en primer plano y atrás estaba el verdadero Jim Morrison, y la gente ha podido ver realmente que tienes un trabajo muy detallado para conseguir el timbre y la intención del artista”.

¿Será Jim Morrison capaz de seguir avanzando y mantener viva la esencia del rock en el programa? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025.

