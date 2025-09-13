En la primera gala de conciertos de Yo Soy 2025, Nadú Arrarte, imitador de Jim Morrison, reveló antes de cantar que además de la música, es profesor y apasionado del surf. “Todos deberían probar esto al menos una vez en su vida”, comentó frente al público.

Ya en el escenario, interpretó el clásico “Roadhouse Blues”, mostrando energía y conexión con el público. Los jurados no tardaron en dar sus impresiones. Carlos Alcántara señaló: “Hay que usar el escenario y hacer todo creyendo que son los artistas”. Jely Reátegui advirtió: “Ten cuidado con la precisión del timbre”.

Finalmente, Ricardo Morán destacó: “Jim Morrison debe estar en trance, pero Nadú debe estar consciente y eso me ha convencido. Has superado mi temor y esto está bien encaminado”.

¿Será Nadú Arrarte uno de los favoritos en esta etapa de conciertos? Descúbrelo en Yo Soy 2025.

