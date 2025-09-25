Yo Soy Conciertos 2025: Jim Morrison sorprende con “Light My Fire” y Ricardo Morán lo HALAGA
El rock clásico llegó al escenario de Yo Soy con la imitación de Jim Morrison y una interpretación llena de intensidad.
En la tercera ronda de conciertos de Yo Soy, el participante que imita a Jim Morrison subió al escenario para interpretar el icónico tema “Light My Fire”. Con su estilo irreverente y una gran fuerza vocal, hizo vibrar al público con el recuerdo de The Doors.
El jurado también reaccionó. Carlos Alcántara comentó: “Gran muestra de amor en el escenario, me gustó mucho la mirada, se ha trabajado y lo pudiste lograr”. Jely Reátegui dijo: “Te fuiste soltando, comenzaste un poco rígido. El original es más ligero y flexible”. Finalmente, Ricardo Morán señaló: “No te tenía fe, pero estás haciendo un buen trabajo, tienes una voz bien parecida y una gran técnica”.
¿Seguirá Jim Morrison consolidándose como uno de los favoritos del rock en esta temporada? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025 y descubre cada presentación.
