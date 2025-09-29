La cuarta ronda de Yo Soy Conciertos 2025 tuvo a Jim Morrison como uno de los más esperados de la noche. Con su estilo místico y poderoso, el imitador logró transportar al público a un concierto de The Doors.

El jurado quedó sorprendido. Ricardo Morán señaló admirado: “Quisiera que tus presentaciones duren horas, no he anotado nada porque me he vuelto público con esta canción. Este es el participante al que le tienen que ganar”. Jely Reátegui dijo: “Estás mejorando, trata de cantar con una mejor posición”.

Carlos Alcántara cerró: “Me llevaste a otra época, y eso es un gran logro”.

¿Podrá Jim Morrison mantenerse firme en esta etapa decisiva? Descúbrelo en Yo Soy Conciertos 2025.

