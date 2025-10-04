En “Yo Soy”, Jim Morrison se presentó sobre el escenario con la alocada interpretación de “Five To One”. Con fans alborotados, policías simulando un casi arresto y hasta camisas abiertas, el imitador encendió al público no solo con su imitación vocal, sino también con su gran actuación, mostrando que es todo un showman.

Los jurados no tardaron en reaccionar. Cachín Alcántara lo felicitó en su totalidad por la entrega y la fuerza de su presentación. Jely Reátegui comentó: “nos das acting, nos das música, el personaje está cada vez más integrado”, aunque le pidió cuidado con quitarse la camisa, explicando que el verdadero cantante no lo hacía intencionalmente, sino por sus movimientos; sin embargo, el público protestó emocionado porque, obviamente, les encantó el gesto.

Por su parte, Ricardo Morán expresó: “¿Creo que me confundí de fecha? ¿Hoy es la final? Esta es una presentación de final, este es el nivel de entrega”. Morán resaltó que este es el resultado de un ensayo bien trabajado, confesando que no pudo contener la emoción y que, con semejante nivel de calidad, ni valía la pena señalar las pequeñas desafinaciones del inicio, ya que “ha estado de la p** m****”*.

¿Será esta la mejor imitación de Jim Morrison en la historia del programa? ¿Podrá mantener este nivel en las próximas galas? ¡No te pierdas lo que viene en “Yo Soy”!

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!