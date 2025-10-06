En la semana final de Yo Soy, el imitador de Jim Morrison sorprendió al público al interpretar el clásico “Light My Fire” junto a Sebastián Landa, imitador de José Feliciano y uno de los participantes más recordados de temporadas anteriores.

La química entre ambos artistas fue evidente: mientras Jim Morrison dominaba el escenario con su actitud intensa y movimientos característicos, José Feliciano aportaba la potencia de su guitarra y su voz rasgada, creando una atmósfera única que hizo vibrar a todo el set.

Carlos Alcántara aplaudió la fusión y agradeció la presencia de José Feliciano: “Soy imitador de tu trabajo, Sebastián Landa. Esto ha sido magia pura, muchas gracias” Jely Reátegui resaltó: “No apunté nada y solo dibujé una carita feliz, me ha encantado, ha sido una maravillosa presentación”

Finalmente, Ricardo Morán elogió el nivel de detalle: “Esto es una de las cosas que nos permite Yo Soy, ustedes han logrado la mejor presentación hasta el momento, gracias, Sebastián y felicitaciones, Nadú”

¿Podrá Jim Morrison mantener esta fuerza y llegar al sábado como uno de los favoritos? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!