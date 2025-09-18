En Yo Soy, ningún artista se queda atrás y Jim Morrinson no es la excepción. El artista entró con gran confianza al escenario y no tardó en llamar la atención del público y del jurado con su característica presentación e imitación. Después de su presentación, los aplausos se desataron en el set.

Jely Reátegui le felicitó inmediatamente por su evolución, dándole recomendaciones sobre el manejo corporal de la columna, enseñándole y dándole ejemplos. Carlos Alcántara admitió estar impresionado y conmovido por su imitación tan bien lograda, afirmando que vio al cantante real durante su presentación, alagando cómo logró fusionar sus expresiones propias con las del cantante y Ricardo Morán estuvo totalmente de acuerdo con dicha opinión, no dejando de lado ningún aspecto de su gran imitación y dándole una felicitación por su presentación tan acertada.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!