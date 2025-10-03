En “Yo Soy”, Jely sorprendió a todos al usar su único botón salvavidas para rescatar a Emanuel Noir de la eliminación. Justo después de anunciar su decisión, Ricardo Morán reveló su pizarra, donde también había escrito el nombre del imitador. Esto dejó en claro que, de no ser por Jely, Emanuel habría abandonado definitivamente el programa, obligando a Morán a replantear quién debía salir de la competencia.

Tras la intensa revelación, la emoción se apoderó del escenario cuando se anunció que Christian Yaipén, junto a los imitadores de Nicky Jam y Emilia, se despedían de la competencia, arrancando lágrimas y conmoción entre los participantes y el público.

¿Qué habría pasado si Jely no utilizaba su salvavidas? ¿Podrá Emanuel Noir aprovechar esta nueva oportunidad? No te pierdas lo que viene en “Yo Soy”, solo por Latina.

