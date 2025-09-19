En Yo Soy, las galas de conciertos siguen dejando momentos inesperados. Esta vez, Joshep Terzi, imitador de Jack Black, llegó a la segunda ronda para cantar “Baby One More Time”. El participante dejó atrás su vestimenta característica de la canción “Peaches” de Mario Bros y apareció en escena con un elegante traje blanco, lo que sorprendió al público y al jurado.

Las reacciones no se hicieron esperar. Carlos Alcántara comentó: “He visto a Jack Black en todo momento, ha estado bien logrado, felicitaciones por eso”. En tanto, Jely Reátegui señaló: “Jack Black es un gran actor y músico, sentí que corrías la letra, aprovecha más los ojos y las cejas”.

Por su parte, Ricardo Morán fue más crítico: “No me ha gustado la presentación, siento que hay algunas cosas desordenadas”.

El público ahora se pregunta: ¿logrará Jack Black seguir en carrera y convertirse en uno de los grandes favoritos de la temporada? No te pierdas las próximas galas de Yo Soy.

