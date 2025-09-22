En Yo Soy, la tensión se apoderó del escenario durante la segunda gala de eliminación de conciertos en vivo. El jurado tuvo que tomar decisiones difíciles que dejaron huella en la competencia.

El primer eliminado de la noche fue Los Ilegales, cuyo vocalista abandonó rápidamente el set visiblemente afectado. Más tarde, tras mantener en suspenso al público, Ricardo Morán anunció que Jack Black quedaba fuera de la competencia de manera definitiva, luego de una presentación que lo dejó exhausto en escena.

Sin embargo, no todo fue tristeza. Entre los que aseguraron su permanencia estuvieron Christian Yaipén, 2 Unlimited, Camilo Sesto, Makuko Gallardo, Rubén Blades e Iván Cruz, quienes siguen en carrera por convertirse en el mejor imitador de la temporada.

¿Podrán los competidores restantes resistir la presión de la siguiente ronda? No te pierdas lo que se viene en Yo Soy Conciertos 2025.

