En los conciertos de Yo Soy, Joseph Terzi, imitador de Jack Black, sorprendió al público con su interpretación del clásico “Mr. Crowley”.

Tras su actuación, Carlos Alcántara comentó: “Sé que lo diste todo, buena presentación, excelente”. Por su parte, Jely Reátegui opinó: “A veces cuando uno quiere entregar todo, da más energía de lo que refiere el personaje y eso no es saludable”.

Finalmente, Ricardo Morán fue crítico: “Se te ha ido buena parte de la letra, se me hace difícil evaluar eso y es una pena porque el timbre es muy parecido”.

¿Será suficiente para que el imitador continúe en competencia? No te pierdas la próxima gala de Yo Soy Conciertos 2025.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!