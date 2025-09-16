Yo Soy Conciertos 2025: Jack Black debuta en vivo con su MEJOR canción | VÍDEO
El humor y la música se unieron en una presentación que no pasó desapercibida.
En Yo Soy, Joseph Terzi, imitador de Jack Black, llegó al escenario de los conciertos en vivo para interpretar “Peaches”, el mismo tema con el que conquistó al jurado en su casting. Con mucha energía, el participante hizo reír y cantar al público, reflejando el estilo único del actor y músico estadounidense.
El jurado tuvo opiniones divididas. Carlos Alcántara comentó: “Si yo cierro los ojos estoy escuchando a Jack Black, creo que podrías tener una mejor caracterización”.
Jely Reátegui añadió: “Debes trabajar mejor en los graves, cuidado con el acento y falta un poco de precisión con los movimientos del cuerpo”.
Mientras que Ricardo Morán señaló: “Pensé que podías volar en el escenario, en un momento te sentí perdido, si vas a probar cosas hay que ensayar previamente”.
¿Logrará Joseph Terzi consolidarse como el verdadero Jack Black de esta temporada? No te pierdas lo que viene en Yo Soy Conciertos 2025 y vive cada show en vivo.
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!