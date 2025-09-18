En Yo Soy, los conciertos han comenzado y la segunda ronda está más fuerte que nunca debido a que ya hay tres participantes eliminados: Dua Lipa, Eddy Herrera y Tego Calderón.

Entre los competidores que buscan avanzar, Iván Cruz, con 80 años, demuestra que la edad no es un límite para dar lo mejor de sí en el escenario. El veterano imitador subió con toda su energía y carisma, recordando por qué es uno de los favoritos del público.

Luego de su presentación, los comentarios de los jurados fueron: Carlos Alcántara le dijo que si bien le habían recomendado trabajar más en la conexión con el público, en esta canción ameritaba concentrarse en la imitación por sobre la primera recomendación y que casi no había logrado escuchar al cantante original. Jely Reátegui estuvo en desacuerdo con Cachín, diciendo que la imitación y la interpretación le ha parecido muy buena, pero que tiene que trabajar en mantener la imitación durante todo el tiempo. Ricardo Morán expresó su preocupación inicial por la diferencia de edad con el cantante original, pero finalmente vio cómo con cada presentación se asemejaba aún más y superaba esa barrera, asegurando, al igual que Jely, que cantó con mucho sentimiento y que se adueñó del público, sin embargo, estuvo de acuerdo con sus compañeros en trabajar para mantener la imitación durante toda la presentación.

El público está atento a ver si Iván Cruz logrará convencer al jurado y mantenerse en la competencia. ¿Seguirá haciendo historia en Yo Soy?

