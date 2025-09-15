El escenario de Yo Soy Conciertos 2025 fue testigo de un momento histórico: el debut del imitador Manuel Vallejos, quien a sus 80 años cumplió el sueño de presentarse en vivo como Iván Cruz. Antes de cantar, expresó con humildad: “Me siento muy grato de compartir este momento con ustedes”.

El participante interpretó “Vagabundo soy”, icónico tema del cantautor peruano, con gran entrega y energía, logrando conquistar al público presente.

Los jurados no tardaron en aplaudir su desempeño. Jely Reátegui destacó: “Es un placer verlo, canta con el corazón”. Carlos Alcántara comentó: “Iván Cruz maneja muy bien al público y usted lo ha hecho a la perfección. Hay que mejorar el sentimiento, felicitaciones”. Mientras que Ricardo Morán subrayó: “No hay nadie que no se haya emocionado con tu imitación, eres el participante con mayor edad y qué bonito que hagas una presentación con tanta entrega”.

¿Podrá Manuel Vallejos seguir emocionando y avanzando en la competencia con su imitación de Iván Cruz? No te pierdas lo que viene en Yo Soy Conciertos 2025.

