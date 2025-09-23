En la más reciente gala de Yo Soy, el imitador de Iván Cruz, Manuel Vallejos, volvió a subir al escenario con el objetivo de permanecer en competencia. Antes de su presentación, confesó: “Estoy muy feliz y contento al saber que el público está muy feliz con lo que hago”.

Con la canción “Ajena”, el concursante entregó todo de sí, recibiendo comentarios encontrados del jurado. Carlos Alcántara destacó: “Yo creo que estás encontrando el camino para tener mayores resultados”. Jely Reátegui lo felicitó diciendo: “Soy admiradora de tu presentación y energía, la gente lo ama, me gusta que hayas oscurecido la mirada e incorporado más detalles de Iván Cruz”.

Por su parte, Christian Yaipén remarcó: “Yo soy hincha de Iván Cruz y él tenía una manera de interpretar muy fuerte, el talento y la voz está ahí”. Sin embargo, Ricardo Morán fue más crítico al señalar: “Esta es su presentación menos parecida a Iván Cruz”.

¿Logrará Manuel Vallejos convencer al jurado en su próxima gala y continuar en Yo Soy Conciertos 2025? Descúbrelo en el programa.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!