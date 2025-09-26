En una velada cargada de tensión, Yo Soy presentó a Iván Cruz, quien interpretó el clásico “Me dices que te vas”. El participante conmovió al público con su voz y la interpretación fiel de uno de los boleristas más recordados.

El jurado resaltó la emoción de su actuación. Carlos Alcántara comentó: “Quiero felicitarlo porque su evolución es magnifica, es diferente a su presentación del casting”. Jely Reátegui señaló: “No he escuchado un timbre cercano, pero lo felicito por su entrega y su carisma”.

Finalmente, Ricardo Morán sostuvo: “Usted es Iván Cruz desde que sube al escenario, desafinó claramente en la última nota”.

¿Podrá Iván Cruz mantenerse en competencia tras esta Noche de Eliminación? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025 y acompaña cada presentación.

