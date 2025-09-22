En la segunda ronda de eliminación de Yo Soy, el imitador de Iván Cruz, Manuel Vallejos, se jugó su permanencia en la competencia interpretando el tema “Brindo”. Reconocido como el participante más longevo en la historia del programa y apodado como el “Tata” por Diana Sánchez, abrió la gala con una presentación cargada de emoción.

Tras su show, Carlos Alcántara comentó: “El canto está muy bien, tiene un timbre un poco gastado”. Por su parte, Jely Reátegui observó: “Tiene que tener más oscuridad en la mirada y tener cuidado en los vibratos”.

Finalmente, Ricardo Morán añadió: “La voz de Iván Cruz durante sus últimos años estaba un poco gastada, yo la siento así”.

¿Logrará el “Tata” superar esta noche decisiva y continuar en la competencia? No te pierdas los próximos conciertos de Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!