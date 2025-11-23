En una nueva gala de “Yo Soy”, Koko Gaitán y Gaitancito llegaron al escenario para imitar al emblemático Dúo Hnos. Gaitán Castro, con una presentación que despertó elogios y recomendaciones por parte del jurado.

La primera en comentar fue Eva Ayllón, quien no pudo evitar sonreír: “No he tenido nada que apuntar, son igualitos, en verdad, familia al fin, sangre al fin”. Sin embargo, señaló que en la interpretación corporal aún había espacio para mejorar, recordándoles que no se confíen y continúen estudiando para seguir creciendo.

Por su parte, Cachín Alcántara mencionó que al inicio sintió a Koko un poco bajo en la tonalidad, aunque en la segunda parte “fue maravilloso escucharlos a ambos”. Aseguró que esa fue su única observación, ya que todo lo demás había estado muy bien y que lograron transportarlo con su música.

Finalmente, Jely Reátegui sorprendió con una frase que hizo reír al público: “Es muy difícil decirles que no son los Hermanos Gaitán Castro, porque sí son”. Aunque celebró su parecido vocal y genético, también destacó que ambos se notaron tensos y asustados al inicio. “Quiero verlos disfrutar más. Úsenlo a su favor, están interpretando a sus propios hermanos”, les recomendó.

¿Podrán seguir sorprendiendo y perfeccionando su interpretación? ¿Lograrán dominar por completo la puesta en escena? No te pierdas los próximos episodios de “Yo Soy”, para descubrirlo.

