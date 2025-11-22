En el set de Yo Soy, Giovanni, Edu y Juan llegaron para encender el escenario con su imitación de Los Auténticos Decadentes, desatando una fiesta que impresionó al jurado desde el primer segundo.

Cachín Alcántara no dudó en felicitarlos con humor y admiración: “No sé si son los auténticos o los imitadores, pero de verdad que armaron LA fiesta, los felicito”. Además, destacó que los coros estaban tan sólidos que incluso sobrepasaban por momentos a la voz principal, recomendándole al líder no “bajarse” cuando eso ocurra, mientras reconoció la fuerza de la puesta en escena y les dio breves recomendaciones sobre la energía en algunas acciones.

Desde su lugar en el jurado, Jely Reátegui celebró el evidente crecimiento del grupo: “En los castings se notaba que Eduardo era el líder y ustedes dos solo acompañaban. Esta vez he visto un ensamble, un trío por fin”. Elogió la evolución de Juan y Giovanni, resaltando que incorporaron más expresiones y detalles que repotenciaron la imitación, aunque les recordó que aún deben seguir investigando sobre el personaje. También les recomendó a los tres entrenar la resistencia física y la respiración para que la imitación no decaiga.

Por su parte, Eva Ayllón aplaudió la puesta en escena y se dirigió especialmente a Eduardo, recordándole que como líder debe mantener siempre la fuerza y convicción necesarias para transmitir que están frente a los verdaderos Los Auténticos Decadentes, alentándolo a imprimir aún más carácter en su interpretación.

¿Te sorprendió esta presentación llena de ritmo y energía? ¿Crees que este trío continuará subiendo su nivel en las próximas galas? ¡No te pierdas todo lo que se viene en Yo Soy!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!