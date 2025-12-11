En “Yo Soy”, Giovanni, Juan y Edu recibieron los comentarios del jurado, quienes señalaron el arduo trabajo y el gran resultado que obtuvo el grupo en consecuencia de ello, lo que se vio reflejado en la presentación. Cada uno recibió un feedback personal donde se resaltaron las distintas aptitudes y el trabajo distinto y personal que cada uno debía hacer para lograr que la voz salga igual a la del cantante original. Además, señalaron la importancia de encontrar el punto medio entre su energética presentación sin descuidar el aspecto técnico vocal. Aún así, los halagos y felicitaciones que recibieron no quedaron de lado.

