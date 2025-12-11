En “Yo Soy”, los participantes Bruno R., Eduardo y Bruno I., recibieron felicitaciones por pate del jurado, quienes les recomendaron trabajar en mantener ciertas expresiones faciales para mejorar la interpretación corporal. Por otro lado, señalaron la cantidad de dificultades que el grupo tiene que pasar, entre tocar los instrumentos en vivo y mantener la imitación durante toda la presentación. Así mismo, no dejaron pasar el gran y constante crecimiento que los participantes mantienen durante la competencia.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!