Yo Soy conciertos 2025: imitadora de Whitney Houston CONMOVIÓ al set entero con su voz en “All The Man That I Need”
La imitadora de Whitney Houston emocionó al set completo con una interpretación potente y llena de sentimiento en “All the Man That I Need”.
Actualizado el: 12 diciembre 25 | 11:18 pm
En “Yo Soy”, Jolie Recibió distintos comentarios por parte del jurado, quienes señalaron algunas desafinaciones que tuvo durante su presentación, además de aspectos a nivel interpretativas por mejorar. A nivel técnico, señalaron distintos puntos a trabajar y le recalcaron que, gracias a la gran calidad y talento de su voz, podría lograr dichos retos con facilidad si los comenzaba a trabajar. Por otro lado, también le recomendaron mejorar la actuación y conectar con lo que cantaba para transmitir de una mejor forma los sentimientos de la cantante original.
