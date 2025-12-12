En “Yo Soy”, Gabriela Villanueva nuevamente dejó al jurado sin palabras e impresionados por su parecido y nivel interpretativo, tanto en el baile como en lo vocal, sin embargo, le advirtieron sobre no confiarse ni pensar que lo estaba haciendo bien, pues eso la llevaría a correr el riesgo de confiarse y bajar el nivel: “tienes que hacer una imitación perfecta y el orgullo del Perú”. También le dijeron quien confíe más en ella, en sus capacidades, en su voz y en su fuerza, “Yo a todo, le subiría un 20% más”, señalando que ya no se limite a hacer ciertas cosas en consecuencia de la timidez.

