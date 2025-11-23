En el escenario de “Yo Soy”, Kimie llegó para imitar a Karol G, destacando por su seguridad y una propuesta llena de presencia escénica. Cachín Alcántara la felicitó por haber “roto el escenario con mucho control y sensualidad”, aunque le recomendó prestar atención a la pronunciación, ya que algunas palabras no se lograban entender con claridad.

Por su parte, Jely Reátegui le señaló que en ciertos momentos “la voz se perdía un poco y el timbre se alejaba”, por lo que debía trabajar la precisión vocal. Sin embargo, destacó que su estructura ósea del rostro era muy parecida a la cantante original, lo que podría jugar a su favor al perfeccionar su imitación. Además, resaltó que la actitud estaba muy bien encaminada y solo requería seguir puliendo detalles.

Finalmente, Eva Ayllón le comentó que la corporalidad necesitaba un toque más de sensualidad, pero que en general su presentación había sido sólida y solo debía afinar aspectos muy puntuales para seguir creciendo en el escenario.

¿Qué te pareció esta presentación? ¿Kimie logrará perfeccionar esos detalles y acercarse aún más a Karol G? ¡No te pierdas “Yo Soy” y vive cada show!

¿Dónde ver todos los capítulos de "Yo Soy"?

Todos los capítulos de "Yo Soy" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe

