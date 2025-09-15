En la segunda gala de Yo Soy Conciertos 2025, la imitadora Flavia Alcántara debutó como Dua Lipa y no solo impactó con su presentación, sino también con los datos inesperados que reveló sobre la artista internacional.

Antes de cantar, Flavia expresó su fanatismo y mencionó información que pocos conocían: la edad de Dua Lipa, el significado de su nombre y hasta el origen de sus padres. Con emoción, la participante dejó en claro que conoce a fondo a la cantante británica a la que imita.

Su pasión y entrega sorprendieron al público, quienes disfrutaron de un número cargado de energía y curiosidades que conectaron con todos los presentes.

¿Podrá Flavia Alcántara mantener este nivel y seguir convenciendo a los jurados en su camino por Yo Soy Conciertos 2025?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!