En la segunda gala de Yo Soy Conciertos 2025, la imitadora Flavia Alcántara se presentó como Dua Lipa y sorprendió al público al cantar New Rules. Con un traje verde muy similar al de la artista británica y un elenco de baile que la acompañó en el escenario, la joven mostró su estilo y energía.

El presentador Franco Cabrera la animó con un emotivo mensaje: “Solo los artistas saben lo mucho que han luchado para estar aquí. No solo en Yo Soy, sino también en la música y más. Que nadie les diga que no pueden cumplir sus sueños”.

Los jurados, sin embargo, fueron exigentes. Jely Reátegui comentó: “Al público le cuesta ver a una mujer guapa, sexy y talentosa. Mejoraste muchísimo, pero debes creértela más”. Por su parte, Carlos Alcántara le dijo: “Esta ha sido tu gran primera prueba”, mientras que Ricardo Morán fue más estricto: “Hay gente que habla y hay gente que hace. Nos sigue faltando, tienes que ganar más presencia escénica”.

Aunque Flavia mejoró en baile y sensualidad, los especialistas coincidieron en que necesita mayor actitud, seguridad y trabajar la afinación para adueñarse del escenario.

¿Será capaz de empoderarse y demostrar que puede convertirse en la mejor imitadora de Dua Lipa en Yo Soy Conciertos 2025?

