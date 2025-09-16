En Yo Soy, la imitadora Karin Idol debutó interpretando “Baila mi Corazón” y sorprendió al público con una puesta en escena muy fiel al estilo de Denisse Guerrero. Con un look casi idéntico y gran despliegue vocal, la joven concursante se entregó por completo en su primera gala de conciertos.

El jurado no tardó en reaccionar. Carlos Alcántara la felicitó: “He visto una muy buena presentación, se nota que eres una chica chancona, que hace su trabajo.” Por su parte, Jely Reátegui destacó: “Hay cosas por mejorar, te felicito porque incorporaste la oscuridad luminosa de Denisse Guerrero.”

Finalmente, Ricardo Morán fue más exigente: “Tienes que mejorar en la afinación, pule eso, eres como la versión anime de Denisse Guerrero y eso está chévere, pero necesitamos verla a ella.”

¿Podrá Karin perfeccionar los detalles y consolidarse en la competencia? No te pierdas todo lo que sucede en Yo Soy.

