En Yo Soy, Karin Idol, imitadora de Denisse Guerrero, se robó las miradas antes de su debut en el escenario. Para las cámaras, no dudó en confesar su fanatismo absoluto por la cantante y sorprendió al público al demostrar cuánto sabe de ella.

Desde su fecha de nacimiento hasta su signo zodiacal, la concursante detalló cada aspecto de la artista mexicana y dejó en claro que sigue su carrera con devoción. La naturalidad con la que lo contó hizo que tanto los presentes como la audiencia en casa quedaran impresionados.

¿Logrará Karin reflejar toda esa pasión en su imitación sobre el escenario? No te pierdas su participación en Yo Soy.

