En “Yo Soy”, la concursante María José recibió distintos comentarios y recomendaciones por parte del jurado. Señalaron su capacidad de sentir mucho y le recomendaron trabajar en la confianza y los nervios, además de encontrar el equilibrio entre los tonos de voz y lograr una mejor proyección. Señalaron que al principio no la habían sentido como la cantante original, sin embargo y al avanzar con la imitación, fue mejorando y pareciéndose cada vez más.

