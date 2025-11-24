En una nueva gala de “Yo Soy”, Melissa Ángeles llegó dispuesta a desatar toda la fuerza y rebeldía de Alejandra Guzmán, ofreciendo una presentación cargada de energía, dominio escénico y una integración muy sólida entre baile y canto. Su entrega emocionó al jurado desde el primer instante.

Jely Reátegui destacó que la parte bailada y cantada estaba muy bien integrada y se mostró visiblemente emocionada. Le dijo que, aunque no conocía a fondo su historia, sentía que este personaje era perfecto para canalizar toda la fuerza y el fuego que llevaba dentro. Sin embargo, le advirtió que debía cuidar cómo terminaba cada línea que empezaba, pues en algunos momentos descuidó ese cierre por la intensidad del momento.

Por su parte, Cachín Alcántara la felicitó enormemente, señalando que “había hecho todo lo que le faltaba a la mayoría”, incluso acercándose a cantar al público y manteniendo una imitación sólida y valiente. Aplaudió su entrega total y la interpretación tan completa del personaje.

Finalmente, Eva Ayllón le recordó la importancia de seguir estudiando a su artista y de no descuidar el manejo del micrófono, ya que en ciertos momentos eso impedía escucharla con claridad. Además, le detalló ejercicios necesarios para sostener una buena respiración durante toda la presentación.

¿Podrá Melissa mantener este nivel de intensidad en su próxima gala? ¿Qué nuevos matices descubrirá al seguir explorando a Alejandra Guzmán? No te pierdas lo que viene y sigue disfrutando cada gala de “Yo Soy”.

