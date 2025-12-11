En “Yo Soy”, a la concursante Melissa Ángeles le hicieron saber que tenía casi el 100% de su imitación, señalaron lo impresionante que era el parecido con la cantante original, incluso sin llegar a identificar quién era quién en cierto momento. Le recomendaron traer más de la parte baladista de la cantante a su imitación, animándola a arriesgarse más por ese lado, mientras seguían halagando su gran presentación.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!